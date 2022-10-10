Участники медицинского картеля в Приморье заплатят за махинации

Приморские компании, поставляющие медицинское оборудование в государственные учреждения края, заподозрили в картельном сговоре в ходе 17 торгов в электронной форме.
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