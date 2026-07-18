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Журнал «Профиль»

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Какое влияние искусственный интеллект реально оказывает на рынок труда

Какое влияние искусственный интеллект реально оказывает на рынок труда

История искусственного интеллекта (ИИ) насчитывает уже более четверти века. В середине 1990-х были проведены первые опыты коммерческого использования технологии, два десятилетия спустя ставшие базой новой автоматизации на основе негенеративного ИИ.

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