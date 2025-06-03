О новом виде мошенничества с удаленной работой предупредили россиян

В России участились случаи мошенничества под видом предложений удаленной работы по набору текста. Как управление по борьбе с киберпреступлениями МВД, злоумышленники заманивают жертв обещаниями высокого заработка, а затем исчезают с их деньгами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии