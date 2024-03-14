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12 украинских диверсантов и две машины Bradley уничтожены у границы с Белгородской областью

12 украинских диверсантов и две машины Bradley уничтожены у границы с Белгородской областью

Русская армия дала отпор очередной вражеской ДРГ, нахрапом пытавшейся прорваться на территорию Белгородской областиПо данным военкора Комсомольской правды Александра Коца, в районе 8 часов утра украинское подразделение попытались прорваться на территорию России через погранпост Сподарюшино.

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