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Пятый канал

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У главы парка «Патриот» нашли тяжелое заболевание, препятствующее аресту

У главы парка «Патриот» нашли тяжелое заболевание, препятствующее аресту

У генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, выявлено тяжелое онкологическое заболевание, препятствующее его содержанию под стражей.

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