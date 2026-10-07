У главы парка «Патриот» нашли тяжелое заболевание, препятствующее аресту

У генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, выявлено тяжелое онкологическое заболевание, препятствующее его содержанию под стражей.
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