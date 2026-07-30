Единогласное решение думы: Шестаков остался главой Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля, ФедералПресс. Сегодня, 30 июля 2026 года, депутаты городской думы Владивостока единогласно проголосовали за переизбрание Константина Шестакова на пост главы города сроком на пять лет.
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