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Царьград

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Пассажирский автобус полностью сгорел на дороге в Челябинской области

Пассажирский автобус полностью сгорел на дороге в Челябинской области

О его пассажирах рассказали в ГИБДД.На 154-м километре автодороги "Южноуральск — Магнитогорск" произошел пожар, в результате которого пассажирский автобус был полностью уничтожен огнём.

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