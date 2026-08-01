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Всё о женщинах

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Кошка будит в пять утра? Вот, что она пытается вам сказать

Кошка будит в пять утра? Вот, что она пытается вам сказать

Кошки редко будят хозяев без причины. За ранним мяуканьем, прикосновениями лапой или шумными забегами по квартире обычно стоят привычки, инстинкты или желание что-то сообщить, уверяют авторы канала «ikoshkiru — Мир кошек».

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