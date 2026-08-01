Кошка будит в пять утра? Вот, что она пытается вам сказать

Всё о женщинах

Кошки редко будят хозяев без причины. За ранним мяуканьем, прикосновениями лапой или шумными забегами по квартире обычно стоят привычки, инстинкты или желание что-то сообщить, уверяют авторы канала «ikoshkiru — Мир кошек».