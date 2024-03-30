Среди заблокированных на шахте «Пионер» оказались потомственные горняки и любители рока

С рудника «Пионер» в Амурской области, где вот уже который день под завалами заблокированы тринадцать шахтёров, поступают тревожные новости: по данным экстренных служб, грунтовые воды практически полностью затопили горную выработку рудника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии