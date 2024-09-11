Антикатышковые лайфхаки, которые должен знать каждый

Забудьте про одноразовую бритву и машинку для удаления катышек — это вам больше не пригодится. Ведь правильный уход за вещами поможет предотвратить их образование! Эти рекомендации помогут вам сохранить внешний вид любимых джемперов, брюк и рубашек на долгие годы.
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