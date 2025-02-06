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ИИ от Anthropic поможет сервису такси Lyft обрабатывать запросы клиентов и водителей

ИИ от Anthropic поможет сервису такси Lyft обрабатывать запросы клиентов и водителей

Компания в сфере такси Lyft заключила партнерское соглашение с ИИ-стартапом Anthropic для создания помощника на основе искусственного интеллекта, который обрабатывает первоначальный прием запросов на обслуживание клиентов как для пассажиров, так и для водителей.

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