ИИ от Anthropic поможет сервису такси Lyft обрабатывать запросы клиентов и водителей

Компания в сфере такси Lyft заключила партнерское соглашение с ИИ-стартапом Anthropic для создания помощника на основе искусственного интеллекта, который обрабатывает первоначальный прием запросов на обслуживание клиентов как для пассажиров, так и для водителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)