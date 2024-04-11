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  • Николай Кузнецов
    Глупая ты звезда, при чем здесь наши солдаты, воюющие на СВО, я говорил об именно тех, кто пишет здесь и сюда, и себя...Комбат Ходаковски...
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Политический пинг-понг педофилами: Украинский паноптикум загнивает давно

Политический пинг-понг педофилами: Украинский паноптикум загнивает давно

Европу опять потряхивает сообщениями, что Украина вышла на страшное первое место по незаконной торговле человеческими органами и поставкам детей для педофильских утех, что очень востребовано извращенцами континента.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Изверги!!!!!
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9 час.
Ирина Абиденко
🤬
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1 час.
В
Владимир
НЕлюди
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36 мин.

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