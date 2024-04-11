Политический пинг-понг педофилами: Украинский паноптикум загнивает давно

Европу опять потряхивает сообщениями, что Украина вышла на страшное первое место по незаконной торговле человеческими органами и поставкам детей для педофильских утех, что очень востребовано извращенцами континента.
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