Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Вот суки , по больному бьют .😂😂😂😂Sorare перестанет...
  • Олег Едаменко
    Вот это вот всё щас - серьёзно? Нет, правда?!!! КАРТОЧКИ?!!!!!Sorare перестанет...
  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...

Чтобы купить Холанда, «Барсе» нужно подписать еще одного клиента Райолы – Мазрауи из «Аякса»

«Барселона» хочет купить форварда Эрлинга Холанда. Руководители каталонского клуба уже несколько раз встречались с агентом Мино Райолой, представляющим интересы нападающего дортмундской «Боруссии».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх