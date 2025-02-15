Стоит ли ехать отдыхать в Анапу: летний отдых под вопросом – перспективы и риски для туристов на курорте Ольга БезродняяПерспектива отдыха в Анапе под угрозой из-за существующих рисков, связанных с экосистемой региона и уменьшением числа туристов.
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