Стоит ли ехать отдыхать в Анапу: летний отдых под вопросом – перспективы и риски для туристов на курорте Ольга БезродняяПерспектива отдыха в Анапе под угрозой из-за существующих рисков, связанных с экосистемой региона и уменьшением числа туристов.