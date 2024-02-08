В США вспомнили, как рассматривали участие России в НАТО

ВАШИНГТОН, 9 февраля, ФедералПресс. НАТО в прошлом рассматривала вопрос о вступлении России в альянс, сообщила помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии