Черчесов оценил победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»

Тренер уверен, что петербуржцы сыграли на результат Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» высказался по итогам матча 28-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Динамо» из Махачкалы.