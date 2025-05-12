Черчесов оценил победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»

Тренер уверен, что петербуржцы сыграли на результат Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» высказался по итогам матча 28-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Динамо» из Махачкалы.
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