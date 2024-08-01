Совфед рассмотрит поправки о борьбе с задолженностью по зарплате

На заседании Совета Федерации 2 августа, которое завершит весеннюю парламентскую сессию, сенаторы рассмотрят изменения в Трудовой кодекс России, которые, в частности, подразумевают создание межведомственных комиссий в регионах и будут обобщать информацию об имеющейся просроченной задолженности.