Певица Леди Гага впервые стала мамой, сообщает издание Peopletalk.ru. 40-летняя артистка и её жених, предприниматель Майкл Полански, пока не раскрывают имя, пол ребёнка и точную дату рождения.
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