В Краснодаре сотрудники полиции пресекли незаконный оборот наркотических средств

При проверке информации, полученной оперативным путем, сотрудники ОНК отдела полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по городу Краснодару в одной из квартир дома по улице Валерия Гассия, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 40-летнюю приезжую из станицы Васюринской.
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