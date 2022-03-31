В Краснодаре сотрудники полиции пресекли незаконный оборот наркотических средств

При проверке информации, полученной оперативным путем, сотрудники ОНК отдела полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по городу Краснодару в одной из квартир дома по улице Валерия Гассия, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 40-летнюю приезжую из станицы Васюринской.