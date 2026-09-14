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Газета.ру

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Вассерман заявил, что престал носить жилет из-за отсутствия свободного времени

Вассерман заявил, что престал носить жилет из-за отсутствия свободного времени

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью Ксении Собчак заявил, что перестал носить культовый жилет с множеством карманов из-за отсутствия свободного времени.

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