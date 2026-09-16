Осенний арсенал дачника: техника, которая сбережёт силы и время

Когда лето переваливает за вторую половину, у дачников начинается особый период. Он не такой расслабленный, как майские выходные с шашлыками, и не такой суетливый, как июньская гонка за рассадой.
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