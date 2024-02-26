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Венгерская оппозиция устроила митинг, требуя прямых выборов президента

Венгерская оппозиция устроила митинг, требуя прямых выборов президента

Global Look Press/Attila Volgyi/XinHua Оппозиционные политическая партии Венгрии устроили акцию протеста в Будапеште, выступая с требованием провести в стране прямые президентские выборы, пишут РИА Новости.

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