Автор нескольких хитов вспомнил о сотрудничестве с певицей Фото: скрин из видео Поэт-песенник Виктор Пеленягрэ написал тексты к нескольким хитам Лаймы Вайкуле, среди которых, например, «Я вышла на Пикадилли» и «Акапулько».