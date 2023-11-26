Автор нескольких хитов вспомнил о сотрудничестве с певицей Фото: скрин из видео Поэт-песенник Виктор Пеленягрэ написал тексты к нескольким хитам Лаймы Вайкуле, среди которых, например, «Я вышла на Пикадилли» и «Акапулько».
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