Японская балерина попала в российский супермаркет и поразилась (ВИДЕО)

Японка Марина Сибаяма удивилась ценам на картофель и капусту в сетевом супермаркете в Оренбурге. Сибаяма, артистка балета, живущая в России более десяти лет, приехала в город с гастролями, она решила показать подписчикам своего YouTube-канала местный сетевой супермаркет и торговый центр.