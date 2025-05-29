Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Mash: Обломки БПЛА упали около больницы в Курской области

Mash: Обломки БПЛА упали около больницы в Курской области

Курская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате попадания обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городской больнице №1 выбиты стекла, есть пострадавшие.

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