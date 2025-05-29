Mash: Обломки БПЛА упали около больницы в Курской области

Курская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате попадания обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городской больнице №1 выбиты стекла, есть пострадавшие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии