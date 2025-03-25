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Царьград

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Погибли 37 детей и 23 взрослых. Семь лет трагедии в "Зимней вишне": Как семьи жертв справились с горем

Погибли 37 детей и 23 взрослых. Семь лет трагедии в "Зимней вишне": Как семьи жертв справились с горем

Сегодня – годовщина трагедии, произошедшей семь лет назад в Кемерово. Нет сомнений, все помнят страшный пожар в торговом центре "Зимняя вишня".

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