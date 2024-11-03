У Дзюбы 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах РПЛ за «Акрон». Он забил «Крыльям» после столкновения Евгеньева и Солдатенкова

Сегодня форвард «Акрона» поразил ворота «Крыльев Советов». Дзюба воспользовался ошибкой защитников «Крыльев» Романа Евгеньева и Александра Солдатенкова: они оба пошли на верховой мяч и столкнулись, а мяч отскочил к форварду «Акрона», реализовавшему выход один на один.