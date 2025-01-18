Жители Подмосковья столкнутся с новшеством: в квитанциях ЖКХ введут новую строку по капремонту для большей ответственности Ольга БезродняяС наступлением нового года жители Подмосковья получат обновленные квитанции ЖКХ с новой строкой, в которой будет отражена задолженность по взносам на капитальный ремонт.