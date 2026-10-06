Врачи бьют тревогу из-за роста случаев ранней менопаузы у россиянок

Постоянный стресс, недосып, сменный график, вредные привычки заставляют организм расходовать репродуктивный ресурс быстрее, чем заложено природой Жительницы России все чаще переживают климакс уже в возрасте 36 лет, особенно это касается женщин, проживающих в крупных городах, сообщает SHOT.
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