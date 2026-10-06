Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Врачи бьют тревогу из-за роста случаев ранней менопаузы у россиянок

Врачи бьют тревогу из-за роста случаев ранней менопаузы у россиянок

Постоянный стресс, недосып, сменный график, вредные привычки заставляют организм расходовать репродуктивный ресурс быстрее, чем заложено природой Жительницы России все чаще переживают климакс уже в возрасте 36 лет, особенно это касается женщин, проживающих в крупных городах, сообщает SHOT.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым