Врачи бьют тревогу из-за роста случаев ранней менопаузы у россиянок

Постоянный стресс, недосып, сменный график, вредные привычки заставляют организм расходовать репродуктивный ресурс быстрее, чем заложено природой Жительницы России все чаще переживают климакс уже в возрасте 36 лет, особенно это касается женщин, проживающих в крупных городах, сообщает SHOT.