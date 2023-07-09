АНАТОЛИЙ УРСИДА Часть первая. Давайте проясним, какие начальные цели, то есть так называемые цели первого этапа, преследовали американцы, обеспечивая с помощью продажной украинской элиты полный контроль над Украиной.
Что будет с Одессой и Николаевым?
Комментарии
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Лилия Королева
Всему свое время.
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6 час.
Геннадий Бережнов
Значит они не наши! А время уходит безвозвратно и главари "Азова" снова в Киеве.
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4 час.
Taurus Zmei
Автор вангует, только он не слушал президента, где говорилось о разделе? Только полная денацификация и демилитаризация.
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37 мин.
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