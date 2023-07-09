Спички - не игрушка

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  • Taurus Zmei
    Автор  вангует, только он не слушал президента, где говорилось о разделе? Только полная денацификация и демилитаризация.Что будет с Одесс...
  • Юрий Золотарев
    Ну, немчура? И что ж вы избираете каких-то "шульцев", когда у вас есть ТАКИЕ золотые мозги??Это надо слышать!...
  • Uri Strukow
    Как-то похрен. Когда станет канцлером,  присягнет пиндосам и ничего для отношений с Россией не изменится. Да и вообще...Это надо слышать!...

Что будет с Одессой и Николаевым?

Что будет с Одессой и Николаевым?

АНАТОЛИЙ  УРСИДА Часть первая. Давайте проясним, какие начальные цели, то есть так называемые цели первого этапа, преследовали американцы, обеспечивая с помощью продажной украинской элиты полный контроль над Украиной.

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Комментарии
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Лилия Королева
Всему свое время.
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6 час.
Геннадий Бережнов
Значит они не наши! А время уходит безвозвратно и главари &quot;Азова&quot; снова в Киеве.
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4 час.
Taurus Zmei
Автор  вангует, только он не слушал президента, где говорилось о разделе? Только полная денацификация и демилитаризация.
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37 мин.

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