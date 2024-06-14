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В ночь на 14 июня ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Хмельницкой, Черкасской и Харьковской областях

В ночь на 14 июня ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Хмельницкой, Черкасской и Харьковской областях

Российские войска в течение ночи нанесли серию ударов по объектам противника в различных областях. В очередной раз российские средства поражения достигли Хмельницкой области, причём целью для ударов стал аэродром в Староконстантинове.

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