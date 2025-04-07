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Царьград

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Крым накрыл мокрый снег: на полуострове объявлено штормовое предупреждение

Крым накрыл мокрый снег: на полуострове объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: холодный фронт принес мокрый снег и сильный ветер до 25 м/с.

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