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Аргументы и Факты

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США ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России

США ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России

Администрация США ввела санкции против некоторых российских структур, в том числе двух управлений Министерства обороны РФ и Сухопутных войск России, следует из информации, опубликованной в сборнике официальных документов американского правительства.

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