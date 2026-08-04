США ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России

Администрация США ввела санкции против некоторых российских структур, в том числе двух управлений Министерства обороны РФ и Сухопутных войск России, следует из информации, опубликованной в сборнике официальных документов американского правительства.
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