Обновлено 20.10 в 12:10. Как сообщил ЦОС ФСБ, в опубликованном ведомством видео задержанный 18-летний житель республики признался, что куратор из ГУР Минобороны Украины склонял его к поджогу военных зданий и машин.
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