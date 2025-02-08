На этих фотографиях — один и тот же человек. Это Степан Бандера. В юности, в расцвете лет и в возрасте, - в компании некрасивой женщины, ожидая возмездие за свои преступления.
Дегенерат — национальный герой: Способны ли люди с таким психическим сдвигом в голове вернуться к мирной жизни?
Комментарии
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Валерий Фоменков
Этот снимок с фотографиями евреев, военными главарями фашистской Германии, необходимо публиковать как можно чаще и как можно в бОльших статьях и чатах. Весь мир должен знать исторические истоки фашизма и имена всех "героев", а также так называемых "жертв" фашизма и тех, кто в этом особо усердствовал!
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1 час.
Валерий Фоменков
Один посол из еврейчиков, Михаэль Бродский, тоже не увидел на бывшей (уже) Украине ни одного фашиста...
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1 час.
Валерий Фоменков
"И влаг их означает,вода заливает солнце..." А у меня другая ассоциация с флагом бывшей Украины - дерьмо пытается всплыть из-под воды, т.е. бандер-овец выволакивают из их скотомогильников.
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1 час.
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