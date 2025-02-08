Дегенерат — национальный герой: Способны ли люди с таким психическим сдвигом в голове вернуться к мирной жизни?

Валерий Фоменков

Этот снимок с фотографиями евреев, военными главарями фашистской Германии, необходимо публиковать как можно чаще и как можно в бОльших статьях и чатах. Весь мир должен знать исторические истоки фашизма и имена всех "героев", а также так называемых "жертв" фашизма и тех, кто в этом особо усердствовал!