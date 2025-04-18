Максим Ликсутов сообщил, что производство электротехники в Москве выросло на 45%

За январь-февраль 2025 года производство электротехники в Москве выросло на 45%, включая увеличение выпуска электродвигателей, генераторов, трансформаторов, контрольно-измерительной аппаратуры, кабелей и аккумуляторов .
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