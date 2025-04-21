Ватикан сообщил о смерти папы Римского Франциска. О смерти понтифика 21 апреля пишет агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.
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Ватикан сообщил о смерти папы Римского Франциска. О смерти понтифика 21 апреля пишет агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.