Петербургской молодежи рассказали о подвиге жителей блокадного Ленинграда

Активисты «Народного фронта» провели в санкт-петербургском региональном избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина встречу молодежи с ветеранами и руководителями общественных организаций, которые рассказали о жизни в Ленинграде во время фашистской блокады.
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