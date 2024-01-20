Петербургской молодежи рассказали о подвиге жителей блокадного Ленинграда

Активисты «Народного фронта» провели в санкт-петербургском региональном избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина встречу молодежи с ветеранами и руководителями общественных организаций, которые рассказали о жизни в Ленинграде во время фашистской блокады.