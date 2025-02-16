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Новые подробности: План обмена Навального сорвался из-за позиции МИД Германии

Новые подробности: План обмена Навального сорвался из-за позиции МИД Германии

Попытка обмена оппозиционера Алексея Навального на русского разведчика Вадима Красикова не состоялась из-за противодействия министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, сообщает Spiegel.

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