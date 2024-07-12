Politico: Европа замерла от ужаса после слов Байдена о Зеленском и Путине

ГБ

Геннадий Бережнов

Слишком много СМИ пишут о Байдене, больше бы писали о России, что много интереснее и важнее. Все знают. что правит там не президент, а финансовые олигархи из ФРС! А вот у нас если не остановить коррупцию финиш будет печальным. Честь имею, ранее звучало с большим весом и впечатляло, а сегодня то что видим убивает. И ведь самое то ужасное то, что из 12 попавших посадят 1-2 чел., а остальных года через 2 просто забудут как когда то Васильеву. Ей всё вернули и живёт она и в ус не дует!