В ЕС ищут контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным, сообщает издание PoliticoЛидеры стран Евросоюза «замерли от ужаса» на сцене саммита НАТО, когда глава Белого дома Джо Байден назвал Владимира Путина президентом Украины.
Politico: Европа замерла от ужаса после слов Байдена о Зеленском и Путине
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ГБ
Геннадий Бережнов
Слишком много СМИ пишут о Байдене, больше бы писали о России, что много интереснее и важнее. Все знают. что правит там не президент, а финансовые олигархи из ФРС! А вот у нас если не остановить коррупцию финиш будет печальным. Честь имею, ранее звучало с большим весом и впечатляло, а сегодня то что видим убивает. И ведь самое то ужасное то, что из 12 попавших посадят 1-2 чел., а остальных года через 2 просто забудут как когда то Васильеву. Ей всё вернули и живёт она и в ус не дует!
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