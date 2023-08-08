Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной нет

Закон и ПорядокПолитикаПодписатьсяПесков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной нет Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваТам договариваться не с кем...Ответить11 час.Ирина ЧерныхАпофеоз украинского идиотизма или "наши дети были убиты зря". С такими не договариваются!Ответить10 час.ABAnlrey BoracowМирный Договор с УкРуиной может называться только КАПИТУЛЯЦИЕЙ УКРУИНЫ и ни как иначе!Ответить1 час.
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