Закон и Порядок

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Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной нет

Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной нет

Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Там договариваться не с кем...
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11 час.
Ирина Черных
Апофеоз украинского идиотизма или &quot;наши дети были убиты зря&quot;. С такими не договариваются!
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10 час.
AB
Anlrey Boracow
Мирный Договор с УкРуиной может называться только КАПИТУЛЯЦИЕЙ УКРУИНЫ и ни как иначе!
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1 час.

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