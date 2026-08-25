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World Liberty утверждает, что рост капитализации USD1 до $4 млрд. обусловлен спросом, а не связями с Трампом

World Liberty утверждает, что рост капитализации USD1 до $4 млрд. обусловлен спросом, а не связями с Трампом

World Liberty Financial защищает спрос на свой стейблкоин USD1 после того, как его объем в обращении превысил $4 млрд, отвергнув утверждения о том, что рост стоимости токена зависит от политических связей с семьей Трампа.

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