Что покупают немцы? Названы самые популярные автомобили в Германии

Надо признать, что рынок крупнейшей автомобильной страны Европы, немецкий автомобильный рынок, в ноябре 2024 года преподнес несколько неожиданных сюрпризов, продемонстрировав значительные изменения в предпочтениях местных покупателей.
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