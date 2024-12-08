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5koleso.ru

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Что покупают немцы? Названы самые популярные автомобили в Германии

Что покупают немцы? Названы самые популярные автомобили в Германии

Надо признать, что рынок крупнейшей автомобильной страны Европы, немецкий автомобильный рынок, в ноябре 2024 года преподнес несколько неожиданных сюрпризов, продемонстрировав значительные изменения в предпочтениях местных покупателей.

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