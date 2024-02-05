Полсотни самолетов Boeing 737 отправят на доработку из-за проблемы с фюзеляжем

Около полусотни самолетов Boeing 737 отправят на доработку из-за проблемы с фюзеляжем. Компания Spirit AeroSystems, которая поставляет фюзеляжи Boeing, уведомила, что примерно в 50 лайнерах отверстия в фюзеляже были просверлены неправильно.
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