Полсотни самолетов Boeing 737 отправят на доработку из-за проблемы с фюзеляжем

Около полусотни самолетов Boeing 737 отправят на доработку из-за проблемы с фюзеляжем. Компания Spirit AeroSystems, которая поставляет фюзеляжи Boeing, уведомила, что примерно в 50 лайнерах отверстия в фюзеляже были просверлены неправильно.