Geely попала со своим кроссовером Okavango точно в цель: российский дилер назвал его одной из самых быстро оборачиваемых моделей Geely

Семиместный кроссовер Geely Okavango пришелся по душе россиянам: как сообщили «Автостату» в дилерском центре «Прагматика» в Санкт-Петербурге, Okavango оказался одной из самых быстро оборачиваемых моделей Geely.
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