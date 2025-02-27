Экономист прогнозирует снижение цен на бытовую технику и импортные товары в России

Аналитик Александр Разуваев заявил, что стоимость некоторых категорий товаров, включая бытовую технику, алкоголь и косметику, значительно снизится в магазинах России благодаря политике Центробанка и снижению геополитической напряженности.
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