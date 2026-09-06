Украинское урегулирование вернётся к трёхстороннему формату с участием США

В ближайшее время будет объявлено о проведении трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом после переговоров в Киеве заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
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