Закон, порядок, государство

678 подписчиков

Молодые летчики и штурманы экипажей самолетов Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе

Молодые летчики и штурманы экипажей самолетов Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе

В ходе выполнения полетов экипажи стратегических ракетоносцев была отработана дозаправка в воздухе на высоте более 6000 метров и скорости около 600 километров в час, а также воздушное патрулирование в заданной зоне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх