Молодые летчики и штурманы экипажей самолетов Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе

В ходе выполнения полетов экипажи стратегических ракетоносцев была отработана дозаправка в воздухе на высоте более 6000 метров и скорости около 600 километров в час, а также воздушное патрулирование в заданной зоне.
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