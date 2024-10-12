Эндокринолог Шведова назвала впечатляющим китайский метод лечения диабета 1 типа

Учёные из КНР создали новый способ лечения диабета 1-го типа. Согласно технологии, из собственных клеток больного формируют инсулин-продуцирующие островки, стимулирующие преобразование соматических клеток в стволовые, что снижает риски генетических изменений.
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