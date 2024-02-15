Гимнастика тай-чи оздоровляет сердечно-сосудистую систему лучше аэробных упражнений

Ученые из Китайской академии медицинских наук доказали, что использование традиционной практики «тай-чи» способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний лучше, чем классические аэробные упражнения.
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